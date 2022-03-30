Испанцев разрешили ограничивать в покупках продуктов

Испания разрешила магазинам ограничивать число товаров, отпускаемых в одни руки

Правительство Испании разрешило магазинам ограничивать число товаров, которые отпускаются в одни руки, сообщает La Vanguardia. Речь идет о временной исключительной мере, которая вводится, чтобы избежать дефицита.

Решение последовало за эпизодами нехватки таких продуктов, как подсолнечное масло или молоко, зафиксированными на фоне операции на Украине и забастовок перевозчиков в самой Испании. Из распоряжения властей следует, что меры должны приниматься обосновано, чтобы гарантировать доступность продукции для потребителей на равных условиях.

Кризис, последовавший за началом российской операции на Украине, может грозить проблемами с продовольствием в разных страна мира. На Россию и Украину приходилось более трети мирового объема экспорта зерновых, также страны лидировали по поставкам подсолнечного масла. Если производители уйдут с рынка, ситуация может обернуться продовольственным дефицитом на глобальном уровне.

В 2022-2023 годах число людей, которые страдают от недоедания, в мире, по прогнозам, увеличится на 8-13 миллионов человек (1-2 процента от нынешнего уровня). Ряд стран-импортеров могут столкнуться с дефицитом средств для закупок продовольствия при резком росте цен.