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В мире испугались голода из-за ситуации на Украине

Страны ищут новых поставщиков продовольствия вместо Украины и России

Фото: Globallookpress.com

Уход с рынка продовольствия российского и украинского производства может обернуться продовольственным дефицитом по всему миру. Страны ищут новых поставщиков, пишет «Коммерсантъ».

Например, Ливан договаривается о поставках пшеницы из США, Индии и Казахстана, а Египет завершает переговоры с Индией по ее поставкам. На Россию и Украину приходилось более трети мирового объема экспорта зерновых, также страны лидировали по поставкам подсолнечного масла. В ООН прогнозируют, что мировые цены на зерно и удобрения из-за ситуации на Украине могут подскочить на 8-22 процента.

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Некоторые страны испугались голода. В 2022-2023 годах число людей, которые страдают от недоедания, в мире, по прогнозам, увеличится на 8-13 миллионов человек (1-2 процента от нынешнего уровня). Ряд стран-импортеров могут столкнуться с дефицитом средств для закупок продовольствия при резком росте цен. Они хотят нарастить собственное производство.

Ситуация на Украине грозит миру глобальным голодом из-за роста цен на продовольствие, удобрения и энергоносители, сказал ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В марте российские аграрии предупредили об угрозе срыва посевной, поскольку перед ее началом кредиторы стали задерживать выдачу авансовых платежей субсидий.

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Платон Щукин
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