Агрессивная реакция матери на увеличение губ дочери попала на видео

Девушка увеличила губы и засняла агрессивную реакцию матери на результат процедуры

Девушка увеличила губы и засняла на видео агрессивную реакцию матери. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша Киара объяснила, что решила улучшить свою внешность и отправилась к косметологу. Девушка ввела инъекции гиалуроновой кислоты в верхнюю губу и вернулась домой, чтобы показать матери результат процедуры.

Героиня ролика решила запечатлеть встречу с родительницей после своего преображения на камеру: так на видео попала агрессивная реакция женщины. «Не разговаривай со мной. Я так разочарована. Ты выглядишь как проститутка. Отстань от меня, черт возьми. Ты выглядишь пошло. Как моя дочь могла сделать это с собой? Киара, убирайся отсюда», — кричала мать девушки.

Публикация стала вирусной и набрала 477 тысяч просмотров. Пользователи сети возмутились поведением матери блогерши. «О боже, почему она думает, что разговаривать так со своим ребенком — это нормально?», «Не понимаю, как можно так общаться со своей дочерью», «Это грустно, что она так с тобой разговаривает», «Извините, но ни одна мама никогда не должна так разговаривать со своим ребенком», — высказывались юзеры.

В описании к посту Киара успокоила подписчиков и отметила, что уже увеличивала губы в прошлом году: «Сейчас она восприняла это лучше, чем год назад».

Ранее рассказывалось, что губы девушки увеличились в восемь раз из-за аллергии на филлеры. Американка рассказала, что всегда считала черты своего лица непропорциональными. По этой причине она решила скорректировать их с помощью косметологической процедуры. В течение часа после инъекции на ее лице проявилась интенсивная аллергическая реакция.