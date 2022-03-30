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Малахов предупредил о наживающихся на его имени мошенниках

Ведущий Малахов предупредил о мошенниках, просящих деньги от его имени в соцсетях

Фото: Globallookpress.com

Известный российский телеведущий Андрей Малахов рассказал о мошенниках, которые наживаются на телезрителях с помощью его имени. Об этом он предупредил поклонников в посте в своем Telegram-канале.

Шоумен опубликовал скриншот публикаций из соцсети «Одноклассники», сделанных от фейковой страницы с его именем и фамилией. На кадре видно, что злоумышленник обратился к зрителям с просьбой о финансовой помощи для продвижения новой телепередачи. Тем, кто перевел деньги по указанным реквизитам, обещалось передать привет от телеведущего.

«На данный момент у меня нет страницы в "Одноклассниках". Все страницы, которые ведутся от моего имени там — фейки!» — предостерег фанатов Малахов. Шоумен призвал пользователей отправлять жалобы на подобные поддельные аккаунты. Он также отметил, что администрация «Одноклассников» заблокировала мошенническую страницу.

Ранее стало известно, что Малахов выйдет в эфир с новым проектом под названием «Песни от всей души». Уточнялось, что в шоу ведущий будет общаться с гостями в студии, а те будут петь и танцевать, а также рассказывать о жизни в разных регионах страны.

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Маргарита Щигарева
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