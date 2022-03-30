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В здание Московской соборной мечети бросили дымовую шашку

Baza: молодой человек бросил дымовую шашку в здание главной мечети Москвы

Фото: Shutterstock

Молодой человек бросил дымовую шашку в здание главной мечети Москвы. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, сотрудникам правоохранительных органов уже удалось задержать нарушителя. О мотивах его поступка пока ничего неизвестно.

Московская соборная мечеть расположена по адресу Выползов переулок, дом 7.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу россиянина, взорвавшего самодельную бомбу в монастыре Серпухова.

По данным суда, молодой человек обвиняется в покушении на убийство двух и более человек. Взрыв в гимназии на территории женского монастыря в Серпухове прогремел 13 декабря. Взрывчатку пронес 18-летний выпускник учреждения. Медицинская помощь понадобилась 13 пострадавшим.

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Анна Щербакова
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