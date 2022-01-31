Устроившего взрыв в серпуховском монастыре арестовал суд

Восемнадцатилетнего россиянина, который устроил взрыв в монастыре в Серпухове, арестовал Басманный суд Москвы до 31 марта 2022 года. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По данным суда, Владислав С. обвиняется в покушении на убийство двух и более человек. Взрыв в гимназии на территории женского монастыря в Серпухове прогремел 13 декабря. Взрывчатку пронес 18-летний выпускник учреждения. Сначала он сидел на ступеньке у входа в гимназию с большим ножом в руках, а после взрыва попытался заползти в здание на руках — детонация сильно повредила его ноги. Медицинская помощь понадобилась 13 пострадавшим.

Позже появились сведения, что подростка-подрывника в эту гимназию могли отправить на перевоспитание родители.

Обучение в гимназии монастыря проводилось в небольших классах до 16 человек каждый. По некоторым данным, Владислав С. хотел устроить взрыв во время молитвы.