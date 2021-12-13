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Появились новые подробности об устроившем взрыв в подмосковном монастыре

Ura.ru: устроившего взрыв подростка отправили в подмосковный монастырь на перевоспитание

Фото: Администрация Серпухова / ТАСС

Устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре подростка родители могли отправить туда на перевоспитание, такое мнение выразил в беседе с Ura.ru бывший выпускник гимназии Александр Слонов. Его комментарий приводится в Telegram-канале агентства.

Он отметил, что никаких неприятных воспоминаний об учебе у него нет. «Лично подрывателя не знаю, но судя по его действиям и словам — это один из тех, кого родители вместо Суворовского училища отправляют на перевоспитание в гимназию. И воспринимаются такие действия родителей всегда в штыки», — поделился Слонов.

Молодой человек пояснил, что предугадать, как будет вести себя воспитанник с психическими отклонениям, всегда трудно.

Ранее другой бывший гимназист рассказал, что в монастыре школьники обучались в небольших классах до 16 человек. Кроме общеобразовательных предметов ученики изучали различные дисциплины, связанные с православной культурой.

Взрыв в гимназии произошел 13 декабря. Устройство на территорию пронес 18-летний выпускник учреждения. Сначала молодой человек сидел на ступеньке у входа в гимназию с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в здание. Юноше оторвало ноги. Также пострадал 15-летний подросток. Более 10 человек обратились за медицинской помощью.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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Анна Щербакова
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