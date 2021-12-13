Бывший ученик православной гимназии в Серпухове рассказал об учебном заведении

Бывший ученик православной гимназии при Серпуховском женском монастыре, где 13 декабря произошел взрыв, рассказал, что не наблюдал буллинга во время учебы. Его слова приводит Telegram-канал РЕН ТВ.

Тихон Макеев рассказал, что в учебном заведении школьники обучались в небольших классах до 16 человек. Кроме общеобразовательных предметов ученики изучали различные дисциплины, связанные с православной культурой.

У молодого человека в гимназии учатся брат и сестра. По его словам, со школьниками в данный момент работают психологи и силовики.

Ранее сообщалось, что 18-летний воспитанник гимназии планировал устроить взрыв во время утренней молитвы. Сначала молодой человек сидел на ступеньке у входа в гимназию с мачете в руках. В 8:24 там же произошел взрыв, после которого юноша безуспешно попытался заползти внутрь помещения. За медицинской помощью после взрыва обратились десять человек.

По словам одного из выпускников гимназии, устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре подростка родители могли отправить туда на перевоспитание.

