Мединский заявил о готовности Украины к добрососедским отношениям с Россией

Мединский заявил, что Украина готова выполнять условия для строительства отношений с РФ

В результате переговоров, которые прошли в Стамбуле, Украина впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, пишет РИА Новости.

По его словам, украинские власти передали российской стороне зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.

Вместе с тем Мединский добавил, что данные принципы предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса страны, отказ от ядерного оружия и иных видов оружия массового поражения, а также отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов на территории Украины.

Очередные переговоры России и Украины прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча стартовала с беседы между Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.