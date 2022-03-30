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Мединский заявил о готовности Украины к добрососедским отношениям с Россией

Мединский заявил, что Украина готова выполнять условия для строительства отношений с РФ

Фото: Максим Гучек / BelTA / Reuters

В результате переговоров, которые прошли в Стамбуле, Украина впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, пишет РИА Новости.

По его словам, украинские власти передали российской стороне зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.

Вместе с тем Мединский добавил, что данные принципы предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса страны, отказ от ядерного оружия и иных видов оружия массового поражения, а также отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов на территории Украины.

Очередные переговоры России и Украины прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча стартовала с беседы между Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

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Сергей Истомин
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