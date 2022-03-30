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МИД России оценил гуманитарное содействие населению Украины и Донбасса

В МИД России заявили, что оценили гуманитарное содействие населению Украины, ДНР и ЛНР

Фото: Pixabay

В МИД России заявили, что Москва оценила гуманитарное содействие населению Украины и регионов Донбасса, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по линии ООН. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«В Москве придают большое значение оказанию комплексного гуманитарного содействия гражданскому населению Украины, Донецкой и Луганской народных республик без политизации и при обеспечении надлежащего уровня безопасности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ключевую роль в этой связи ведомство отводит продолжению и развитию координации с ООН и другими профильными международными организациями.

В МИД напомнили, что 28 марта из Днепра в Харьков был отправлен второй конвой ООН по координации гуманитарных вопросов с участием Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирной продовольственной программы, Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН.

Как сообщили в ведомстве, в ходе этой акции были доставлены и распределены среди нуждающихся около 100 тонн помощи, в том числе продовольствие, лекарства, медицинские принадлежности, предметы первой необходимости.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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