Минобороны сообщило о потерях нацбатальонов на Северодонецком направлении

МО РФ сообщило, что украинские нацбатальоны несут потери на Северодонецком направлении

Украинские националистические батальоны несут серьезные потери на Северодонецком направлении. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, за день были уничтожены свыше 50 боевиков, два танка и три БМП, а также два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения.

В Минобороны добавили, что Вооруженные силы (ВС) РФ прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка. В настоящее время они ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка.

Ранее Минобороны России впервые раскрыло подробности первого этапа специальной операции на Украине. Вооруженные силы планировали заставить противника сконцентрировать основные силы для удержания больших населенных пунктов. Кроме того, главной целью ВС на данном этапе операции было нанесение вооруженным формированиям киевского режима поражения, которое сделало бы невозможным задействование этих сил на ключевом направлении действий армии России — Донбассе.