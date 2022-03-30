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В Минобороны Польши рассказали о планах по перевооружению армии

В Минобороны Польши заявили, что на вооружение армии поступит самая современная техника

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Польша в ответ на ситуацию на Украине увеличит численность армии страны до 300 тысяч человек и поставит на ее вооружение самую современную технику. Об этом заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак, передает Wiadomosci.

Министр пояснил, что правительство нацелено на доведение численности регулярной армии до 250 тысяч человек, а численности сил региональной обороны — до 50 тысяч. Он добавил, что на решение оказала влияние военная спецоперация России на Украине. «Польская армия должна быть более многочисленной, чем прежде», — подчеркнул он.

Блащак также рассказал о планах по перевооружению армии. Среди новейшего вооружения, которое получит армия Польши, будут турецкие беспилотники Bayraktar TB2 и ракетные системы HIMARS.

Ранее польский президент Анджей Дуда подписал новый закон «Об обороне отечества». Согласно закону, численность армии вырастет со 111,5 тысячи до 300 тысяч солдат, а военные расходы Варшавы составят три процента ВВП в 2023-м. Помимо этого, в документе предусмотрены упрощенные механизмы набора на военную службу, новая система стимулов для кандидатов и изменения в финансировании военного сектора и закупки вооружений.

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Анжелика Бережная
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