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Россия ответила на обвинения в ударах по местам паломничества израильтян в Умани

Минобороны назвало «циничной ложью» заявление Зеленского об ударах ВС РФ по городу Умань

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минобороны назвало «циничной ложью» заявление президента Украины Владимира Зеленского об ударах Вооруженных сил России по местам паломничества израильтян в Умани. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства напомнил, что 20 марта украинский президент, выступая с видеообращением к израильскому Кнессету, обвинил Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области.

«Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, цитирую, что "это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества". Хочу подчеркнуть, в ходе специальной операции российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам. Тем более, — по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения», —подтвердил Конашенков.

Киевские власти нарушают все возможные нормы морали, используя подобные объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и националистов для участия в боевых действиях, отметил генерал-майор.

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Анна Щербакова
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