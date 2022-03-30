Россия ответила на обвинения в ударах по местам паломничества израильтян в Умани

Минобороны назвало «циничной ложью» заявление Зеленского об ударах ВС РФ по городу Умань

Минобороны назвало «циничной ложью» заявление президента Украины Владимира Зеленского об ударах Вооруженных сил России по местам паломничества израильтян в Умани. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства напомнил, что 20 марта украинский президент, выступая с видеообращением к израильскому Кнессету, обвинил Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области.

«Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, цитирую, что "это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества". Хочу подчеркнуть, в ходе специальной операции российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам. Тем более, — по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения», —подтвердил Конашенков.

Киевские власти нарушают все возможные нормы морали, используя подобные объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и националистов для участия в боевых действиях, отметил генерал-майор.

