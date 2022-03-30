Минобороны сообщило об уничтожении штаба украинских сил специальных операций

Минобороны сообщило о ликвидации штаба украинских сил специальных операций под Николаевкой

Российская авиация поразила штаб украинских сил специальных операций, который располагался в районе населенного пункта Березниговатое в Николаевской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что за 29 марта российские ракетные войска уничтожили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых штаб украинских сил специальных операций.

Помимо этого, российским военным удалось уничтожить три зенитных ракетных комплекса, среди которых два «Бук-М1» в районах Угледара и Славянска. Также ликвидированы три установки реактивных систем залпового огня, рассказал Конашенков.

Министерство обороны доложило, что всего в течение 29 марта марта Вооруженные силы России поразили 64 военных объекта на территории Украины.

Ранее ведомство показало уничтожение беспилотника UJ-22 Airborne Вооруженных сил Украины ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». Министерство доложило, что ликвидация беспилотника позволила предотвратить удар по обороняемому объекту.