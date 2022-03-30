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Минобороны сообщило об уничтожении штаба украинских сил специальных операций

Минобороны сообщило о ликвидации штаба украинских сил специальных операций под Николаевкой

Кадр: Минобороны РФ

Российская авиация поразила штаб украинских сил специальных операций, который располагался в районе населенного пункта Березниговатое в Николаевской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что за 29 марта российские ракетные войска уничтожили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых штаб украинских сил специальных операций.

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Помимо этого, российским военным удалось уничтожить три зенитных ракетных комплекса, среди которых два «Бук-М1» в районах Угледара и Славянска. Также ликвидированы три установки реактивных систем залпового огня, рассказал Конашенков.

Министерство обороны доложило, что всего в течение 29 марта марта Вооруженные силы России поразили 64 военных объекта на территории Украины.

Ранее ведомство показало уничтожение беспилотника UJ-22 Airborne Вооруженных сил Украины ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». Министерство доложило, что ликвидация беспилотника позволила предотвратить удар по обороняемому объекту.

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Анастасия Шейкина
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