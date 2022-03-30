Минобороны показало уничтожение беспилотника ВСУ ракетно-пушечным комплексом

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского беспилотника UJ-22 Airborne

Российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат UJ-22 Airborne Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». Соответствующую видеозапись журналистам предоставили в Минобороны, она есть в распоряжении «Ленты.ру».

«После обнаружения "Панцирь" сопровождает и уничтожает цель на расстоянии до 20 километров. Беспилотник нес под крылом авиабомбу и мины калибра 82 миллиметра», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, военным удалось уничтожить ударный беспилотник. Грамотные действия российского военнослужащего позволили предотвратить удар по обороняемому объекту.

Во время специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины расчет ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» контролирует воздушное пространство в нескольких километрах от населенных пунктов для безопасности мирного населения. С начала операции «Панцирь» уничтожил больше 300 беспилотников.

Ранее Минобороны показало кадры ликвидации стоянки танков и самоходных артиллерийских орудий ВСУ. Ведомство доложило, что местоположение украинской техники удалось установить с помощью расчетов беспилотников.

В среду, 29 марта, Минобороны России приняло решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях в связи с тем, что «переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость». По словам замглавы министерства Александра Фомина, российская сторона исходит из того, что Киев примет соответствующие решения и создаст условия для дальнейшей нормальной работы.

