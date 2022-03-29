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Минобороны показало ликвидацию стоянки танков ВСУ

Минобороны показало уничтожение стоянки танков и самоходных артиллерийских орудий ВСУ

Высокоточными боеприпасами была уничтожена стоянка танков и самоходных артиллерийских орудий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующую видеозапись представили журналистам в Минобороны, она есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ведомстве добавили, что местоположение украинской бронетехники удалось установить с помощью расчетов беспилотников.

«По разведанным координатам нанесен точечный удар высокоточными боеприпасами. Точным попаданием артиллерийские самоходные системы, танки и автомобильная техника ВСУ была уничтожена», — сообщили в Минобороны.

Ранее министерство доложило, что российские ударные вертолеты Ми-28 уничтожили украинскую бронетехнику управляемыми ракетами. Авиационный удар наносился парами с дистанции до пяти километров. Также ведомство показало кадры ликвидации самоходной артиллерийской системы большой мощности 2С-7 «Пион».

По данным Минобороны, в ночь на 29 марта российская оперативно-тактическая авиация поразила 68 военных объектов Украины. Ведомство также сообщило, что российские военные уничтожили в районе Клевани в Ровенской области крупную базу горючего, с которой поставлялось топливо в пригороды Киева.

Анастасия Шейкина
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