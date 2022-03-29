Минобороны сообщило о поражении 68 военных объектов Украины

В Минобороны сообщили, что российская авиация ликвидировала 68 военных объектов Украины

За минувшую ночь российская оперативно-тактическая авиация поразила 68 военных объектов Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, среди ликвидированных объектов три пункта управления и четыре зенитных ракетных комплекса, в числе которых три «Бук-М1» и один «Оса». Вооруженные силы (ВС) России также поразили радиолокационную станцию, пять установок реактивных систем залпового огня и два склада боеприпасов.

Конашенков также доложил об уничтожении в районе Клевани в Ровенской области крупной базы горючего, с которой поставлялось топливо в пригороды Киева. ВС России также ликвидировали три беспилотника в районе Чернобаевки.

Ранее Минобороны сообщило, что ударные вертолеты Ми-28 уничтожили украинскую бронетехнику управляемыми ракетами. Воздушные судна парами наносили удар с дистанции до пяти километров.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. С ее начала российские воска уничтожили 123 самолета и 74 вертолета, а также 311 беспилотников и 1738 танков ВСУ. Президент России Владимир Путин заявил, что операция на территории Украины проходит строго в соответствии с графиком.