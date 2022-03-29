Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о поражении 68 военных объектов Украины

В Минобороны сообщили, что российская авиация ликвидировала 68 военных объектов Украины
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

За минувшую ночь российская оперативно-тактическая авиация поразила 68 военных объектов Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, среди ликвидированных объектов три пункта управления и четыре зенитных ракетных комплекса, в числе которых три «Бук-М1» и один «Оса». Вооруженные силы (ВС) России также поразили радиолокационную станцию, пять установок реактивных систем залпового огня и два склада боеприпасов.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Конашенков также доложил об уничтожении в районе Клевани в Ровенской области крупной базы горючего, с которой поставлялось топливо в пригороды Киева. ВС России также ликвидировали три беспилотника в районе Чернобаевки.

Ранее Минобороны сообщило, что ударные вертолеты Ми-28 уничтожили украинскую бронетехнику управляемыми ракетами. Воздушные судна парами наносили удар с дистанции до пяти километров.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. С ее начала российские воска уничтожили 123 самолета и 74 вертолета, а также 311 беспилотников и 1738 танков ВСУ. Президент России Владимир Путин заявил, что операция на территории Украины проходит строго в соответствии с графиком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о разговоре Абрамовича с Эрдоганом перед переговорами
В Совфеде пообещали защитить освобожденные территории Украины
Япония вводит запрет на экспорт премиальных автомобилей в Россию
Росгвардия сообщила о поимке украинского боевика с ценными сведениями
Эрдоган покинул место переговоров России и Украины
На Украине сообщили о согласовании трех гуманитарных коридоров
С ростом цен в России решили бороться по-новому
Минобороны сообщило о поражении 68 военных объектов Украины
Боевики взорвали железнодорожный состав и взяли пассажиров в заложники в Нигерии
Элтон Джон вспомнил о попытке усыновить украинского ребенка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.