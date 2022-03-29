Минобороны показало уничтожение украинской бронетехники управляемыми ракетами

Минобороны показало уничтожение вертолетами Ми-28 бронетехники ВСУ

Ударные вертолеты Ми-28н и Ми-28уб Вооружено-космических сил (ВКС) России уничтожили украинскую бронетехнику управляемыми ракетами. Опубликованные кадры Минобороны представило журналистам, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Авиационный удар наносился парами с дистанции до 5 километров. Результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что армейская авиация во время спецоперации сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ), доставляет десант и военные грузы. Также она занимается авиационной поддержкой подразделений, которые выполняют ряд боевых задач.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской системы большой мощности 2С-7 «Пион». Операторы беспилотного летательного аппарата обнаружили систему ВСУ в лесном массиве и нанесли по ней удар высокоточным ракетным оружием. Ведомство также показало ликвидацию украинских складов штурмовиком Су-25.

За понедельник, 28 марта, российские войска сбили в воздухе четыре самолета Военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью. Минобороны также доложило о ликвидации 19 украинских беспилотников и пяти ракет РСЗ «Смерч». Также были поражены 36 военных объектов Украины.