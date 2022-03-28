В Минобороны сообщили о поражении 36 украинских военных объектов

В Минобороны сообщили о поражении авиацией 36 военных объектов Украины

В течение суток 27 марта оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 36 военных объектов Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, было поражено два пункта управления, столько же зенитных ракетных комплексов и одна установка реактивной системы залпового огня. Кроме того, было уничтожено два склада горюче-смазочных материалов и три склада боеприпасов. Среди пораженных объектов — 23 района, где была сосредоточена украинская боевая техника.

Также генерал-майор Конашенков заявил, что авиация и средства противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил России за сутки сбили в воздухе четыре самолета Су-24 Военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью.