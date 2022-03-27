Минобороны России показало уничтожение артиллерийской системы «Пион»

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской системы 2С-7 «Пион»

Минобороны России показало кадры уничтожения самоходной артиллерийской системы большой мощности 2С-7 «Пион». Видео есть в распоряжении «Ленты.ру».

В военном ведомстве утверждают, что система Вооруженных сил Украины заняла огневую позицию в лесном массиве. Ее обнаружили операторы беспилотного летательного аппарата, после чего по этим координатам был нанесен удар высокоточным ракетным вооружением. Как следует из видеозаписи, установка и возимый боекомплект ликвидированы.

Ранее Минобороны показало на видео уничтожение украинских складов с оружием штурмовиком Су-25. Ведомство регулярно публикует видеозаписи ударов по объектам на Украине, чтобы проинформировать общественность о прогрессе в выполнении поставленных задач.