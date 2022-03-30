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Врач рассказала россиянкам о способности молочной продукции обезобразить лицо

Врач Татьяна Баллирано заявила о способности молочной продукции обезобразить лицо

Фото: Shreyak Singh / Unsplash

Дерматолог-косметолог, специалист лазерной хирургии Татьяна Баллирано рассказала россиянкам о способности молочной продукции обезобразить лицо. Комментарий специалистки приводит издание 5-tv.

По словам медика, после 30 лет в структуре кожного покрова человека, чаще всего у женщин, возникают серьезные изменения. Не последнюю роль в этом процессе играет неправильное питание, в том числе употребление молочных продуктов, что приводит к так называемому «молочному лицу», отметила Баллирано. Данный эффект характеризуется возникновением прыщей и покраснений, неровностей на поверхности лба, темных кругов и отечности в области глаз, а также изменением цвета лица, которое приобретает землистый оттенок.

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«После 30 лет вырабатывается меньше ферментов, расщепляющих лактозу. Касается это цельного молока и в принципе молочных продуктов. В результате происходят нарушения в пищеварительной системе, сбои в гормональной системе, нарушается выработка эстрогенов, прогестерона. Это негативно отражается на организме в целом и на лице», — пояснила врач.

Ранее в марте генеральный директор группы медицинских центров качества жизни Наталья Гольтякова предупредила россиян о риске распространения фейковых филлеров и их страшных побочных эффектах. По словам специалиста, главная опасность инъекций нелицензионных средств заключается в последствиях их применения, среди которых некроз, длительная отечность и деформация тканей.

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Алина Гостева
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