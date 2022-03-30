В соцсетях стартовала информационная волна под хештегом #МыРаботаем

В соцсетях под хештегом #МыРаботаем появились видео о работе отечественных предприятий

В социальных сетях под хештегом #МыРаботаем появились видеоролики о работе отечественных предприятий. Инициатором флешмоба выступило правительство Краснодарского края, а первыми участниками — предприятия Краснодарского края. Ежедневно к акции ежедневно присоединяются и другие регионы.

Промышленников из Краснодарского края уже поддержали работники «Уралвагонзавода», фермеры и текстильщики Свердловской области. Из Астраханской области судостроители завода «Лотос», производители обуви из полимеров, предприятие по переработке икры рыб осетровых пород, пекари и садоводы.

В видеороликах демонстрируется работа предприятий региона в условиях введенных против России санкций. «Без чая не останемся!» — заверила упаковщица из «Кубань-Ти». «Ждем первый урожай огурцов», — рассказывает глава фермерского хозяйства из Белореченского района Алексей Астахов, показывая теплицы. «Мы работаем. Работы много, работы хватает, мы без дела не сидим!» — говорят сотрудники предприятий черной металлургии, местного хлебокомбината и садоводческого хозяйства.

Не остаются в стороне и главы регионов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал инициативу. «Главная идея акции #МыРаботаем — это рассказать жителям Кубани, что краевые предприятия не останавливают производство. В такие непростые времена важно видеть и знать, что кубанские предприятия продолжают работать и наращивать объемы производства. Для этого сегодня на федеральном и краевом уровне действуют различные меры поддержки. Мы будем и дальше всячески помогать нашим предприятиям», — написал с своем Telegram-канале глава края.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале также подчеркнул, что, несмотря на санкции, астраханское производство продолжает развиваться. «Сегодня астраханские предприятия запустили в нашем регионе акцию #МыРаботаем. Я полностью поддерживаю эту нужную и актуальную инициативу. В эти непростые времена необходимо, чтобы астраханцы знали: предприятия нашего края не останавливают производство и не сокращают сотрудников. Напротив, новые реалии открывают перед ними новые перспективы. Вот почему нам как никогда важно услышать эти вдохновляющие слова: «Мы работаем»!» — сообщил Бабушкин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению президента Владимира Путина правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы. Они смогли бы помочь конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы, нарастить производство важных товаров для внутреннего рынка, социально значимой продукции.

