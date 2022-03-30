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Создание новой наднациональной валюты сочли утопией

Экономист Беляев заявил, что национальные интересы мешают созданию наднациональной валюты

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Вопрос о возникновении какой-то общепризнанной общемировой валюты, непривязанной к какой-то национальной экономике — это фантазия, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Мы видим, что противоречия национальной экономики и национальные интересы настолько сильны, что согласовать какую-то общую валюту, наднациональную, помимо доллара, которая бы принималась всеми — это утопия в чистом виде», — объяснил экономист.

Также в международных экономических отношениях нереально использование биткоинов, о котором говорят IT-специалисты, убежден Беляев.

Ранее экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в России необходимо создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами. Они считают, что формирование недолларовой системы расчетов может вызвать интерес у стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китая, Индии, Ирана, Турции и некоторых других.

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Екатерина Смирная
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