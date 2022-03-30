В России задумались о создании новой платежной единицы

РБК: в России предложили создать платежную единицу для расчетов с дружественными странами

Экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН задумались о создании в России новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами. Соответствующее предложение изложено в аналитической записке экспертов. Об этом в среду, 30 марта, пишет РБК.

В чем необходимость?

Как отмечают аналитики, необходимость создания новой платежной единицы обусловлено западными санкциями, которые отрезали Россию от мировых рынков капитала и затруднили конвертацию рубля внешнеторгового оборота, а также требование Москвы получать оплату за экспорт российского газа в Европу в рублях.

Также эксперты указывают на затруднения в проведении расчетов по внешнеторговым операциям, с которыми столкнулась Россия. Они касаются и импорта, и экспорта, оплату которых стало невозможно провести через замороженные зарубежные счета российских банков, попавших под санкции.

В вопросе нефтегазового экспорта решением проблемы могла бы стать оплата непосредственно со счета экспортера в зарубежном банке или через специально созданный институт, выступающий в роли «агрегатора доходов» от экспорта компаний нефтегазового сектора. Такие «нефтедоллары», хранящиеся на зарубежных счетах, могли бы использоваться непосредственно для оплаты импортных поставок в Россию. Однако, указывают эксперты, это возможно лишь в краткосрочной перспективе, поскольку единый собиратель экспортной выручки сам может попасть под санкции.

Как это должно работать?

Согласно идее экономистов, России следует создать новую платежную единицу, которая позволила бы отойти от долларовых расчетов. Предполагается, что к системе могут присоединиться государства ЕАЭС, Юго-Восточной Азии, Иран, Турция и другие заинтересованные страны.

Эксперты считают, что внутренняя стоимость этой единицы должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами — золотом и драгоценными металлами как в наличной форме (монетарное золото в хранилищах), так и в форме безусловного обязательства по их поставке за короткий период.

По задумке аналитиков, курс этой единицы будет определяться средневзвешенной ценой ресурсов на мировом рынке, а конвертироваться в нее национальные валюты в момент проведения внешнеторговых операций должен созданный клиринговый центр системы. Авторы инициативы предлагают в дальнейшем создать вторичный рынок этой единицы, что позволит использовать ее в качестве резервной валюты другим странам.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв считает, что в сложившихся условиях странам, формирующим второй контур мировой экономики следует задуматься о создании единой расчетной единицы. По его словам, таким государствам, в том числе России, становится очевидно, что любой политический или экономический конфликт может привести к снижению ценности резервов в долларах или евро.

В качестве примера Широв приводит валютную единицу экю, использовавшуюся в Европейском экономическом сообществе с 1979 по 1998 год. Он считает, что создание ее аналога помогло бы решить проблему.

Позиция Минэкономразвития

По словам заместителя министра экономического развития Дмитрия Вольвача, власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами, однако это вопрос будущего. Он пояснил, что стратегия евразийской интеграции до 2025 года предусматривает переход к единой валюте на пространстве Евразийского союза, а с учетом новых экономических реалий переход мог бы ускориться до 2024 года.

Вместе с тем в Минэкономразвития полагают, что Россия должна получить максимум выгоды от расчетов с партнерами в национальных валютах, на фоне санкций эти возможности пока не оценены.

Нам необходимо максимально получить положительные эффекты от увеличения доли расчетов в национальных валютах, насколько позволят наши экономики и наш внешне- и внутриторговый баланс. Это работа как минимум на ближайшие два года, в том числе и в финансовом секторе Дмитрий Вольвач замминистра экономического развития России

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов полагает, что создание региональной расчетной денежной единицы будет целесообразно при дальнейшем движении к созданию валютного союза и углублении экономической интеграции между странами. В остальных же случаях есть риск, что новая валюта «будет страдать от недостатка доверия».

Куликов указал, что в данном вопросе необходим долгосрочный прогноз рисков, который даст понимание того, не возникнут ли силы, способные через 10-15 лет сделать все усилия по интеграции бесполезными.

Роль криптовалюты

Говоря о возможности международных расчетов в цифровых валютах и крипте, замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач отметил, что на сегодняшний день они уже достаточно активно используются в расчетах, и гипотетическая идея их использования на международном уровне требует очень серьезного анализа.

По его мнению, что России необходимо продолжить реализовывать свои меры по регулированию криптовалюты, «посмотреть, как они будут работать в наших реалиях в том числе с учетом внешнеполитических вызовов».

Что к расчетам в криптовалюте надо относиться более чем серьезно — все страны это поняли, так или иначе регулирование вводят Дмитрий Вольвач замминистра экономического развития России



