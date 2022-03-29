В России раскрыли условия создания общей валюты с соседями

Замглавы Минэкономразвития заявил, что создание общей валюты ЕАЭС потребует подготовки

Вопрос создания общей валюты внутри Евразийского экономического союза, куда входят Россия и ее соседи — Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия, — обсуждается не первый день, однако реализация идеи потребует соблюдения определенных условий. С соответствующим заявлением выступил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач на пресс-конференции «Снижение зависимости: ускорят ли санкции дедолларизацию российской экономики?», передает корреспондент «Ленты.ру».

«По моему мнению и мнению моих коллег, нам надо на сегодняшний день пройти некий серьезный подготовительный этап, а именно создать унифицированное финансовое расчетное пространство в союзе, прежде чем переходить на единые валюты. Мы еще не получили всех преимуществ серьезного увеличения доли расчетов в национальных валютах», — раскрыл ситуацию Вольвач.

По его словам, для перехода на собственные валюты необходимы и экономические предпосылки, и развитая финансовая инфраструктура, и здесь предстоит проделать большую работу. В частности, у ЕАЭС есть амбициозная цель по созданию наднационального финансового регулятора к 2025 году, и в сложившейся реальности не исключено, что она будет выполнена еще раньше.

«Если мы осознаем, что мы всеми преимуществами воспользовались, наверное, тогда можно будет говорить о создании единой валюты ЕАЭС, но это более теоретический вопрос пока», — резюмировал замминистра.

При этом он разъяснил, что роль национальных валют в расчетах с партнерами по союзу растет не один год. «Мы с 2013 года стартовали, тогда еще был Таможенный союз: доля взаимных расчетов в нацвалютах была 63 процента, сейчас мы имеем 74 процента по итогам 2021 года и стабильную тенденцию к росту», — уточнил Вольвач, добавив, что роль доллара, напротив, сокращается: с 36 процентов в 2013 году до 19 процентов в настоящее время. «Без доллара в расчетах ЕЭАС жить может», — добавил он.

В декабре в Минэкономразвития сообщали, что по итогам 2021 года взаимная торговля государств-членов ЕАЭС должна составить 64 миллиарда долларов. В ведомстве также подчеркивали, процессы интеграции в ЕАЭС помогли членам добиться роста реального совокупного ВВП с 2016 по 2020 годы в 3,7 процента.

