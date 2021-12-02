В России подсчитали выгоду от союза с соседями

Развитие интеграции на постсоветском пространстве и в особенности евразийской интеграции выступает безусловной стратегической задачей России, заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, выступая на Втором евразийском конгрессе. Выдержками из его выступления с «Лентой.ру» поделилась пресс-служба министерства.

Согласно подсчетам, которые приводит ведомство, выгода интеграции отражается в конкретных цифрах. Благодаря интеграционным процессам в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором состоят соседи России (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), рост реального совокупного ВВП членов с 2016 по 2020 годы составил 3,7 процента.

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При этом интеграционные процессы смягчили кризисные явления мировой экономики 2020 года, которые привели к сокращению взаимной торговли ЕАЭС в 2020 году на 13,6 процента. Без интеграции это падение могло бы составить почти 19 процентов. В поддержке экономик страны опираются на принятые в прошлом году Стратегические направления евразийской экономической интеграции до 2025 года.

«В Стратегии 2025 экономическая повестка Союза была дополнена социально-гуманитарным измерением интеграции. В документе обозначены такие новые области сотрудничества, как образование, здравоохранение, туризм, спорт, которые не только несут в себе понятную экономическую компоненту, но и оказывают непосредственное влияние на качество жизни граждан наших стран», — отметил Дмитрий Вольвач.

В 2021 году, по подсчетам экспертов, взаимная торговля государств-членов ЕАЭС составит 64 миллиарда долларов. Рост по сравнению с 2020 годом составит 16,5 процента, по сравнению с 2019 — 4 процента.

ЕАЭС был создан в 2015 году взамен существовавшего с 2001 года Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Помимо полноправных членов, в мероприятиях союза принимают участие государства-наблюдатели: Молдавия, Узбекистан и Куба.