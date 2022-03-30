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В России предложили создать новую платежную единицу

РБК: экономисты ЦМАКП и РАН предложили создать в России новую платежную единицу

Фото: pixabay.com

Экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами. Об этом в среду, 30 марта, пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку экспертов.

По их мнению, вопрос о создании новой платежной единицы поставили введенные западные санкции, а также требование России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях. В формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других, полагают экономисты. Общая выгода для этих стран будет заключаться в снижении зависимости от резервных валют, которые могут использоваться странами-эмитентами в качестве геополитического оружия.

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Согласно задумке экспертов, курс новой единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертировать национальные валюты в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет клиринговый центр системы. Экономисты предлагают создание в дальнейшем вторичного рынка этой единицы, что позволит другим странам использовать ее в качестве резервной валюты.

Замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач заявлял, что власти не исключат создания платежной единицы с дружественными странами, однако это вопрос будущего. В ведомстве считают, что Россия прежде всего должна получить максимум выгоды от расчетов с государствами-партнерами в национальных валютах, и эти возможности, появившиеся в условиях санкций, еще не до конца оценены, пишет издание.

Ранее Дмитрий Вольвач оценил идею международных расчетов в криптовалюте. Он отметил, что цифровые валюты и криптовалюта сегодня уже достаточно активно используются в расчетах, и гипотетическая идея их использования на международном уровне требует очень серьезного анализа. Замминистра полагает, что России необходимо продолжить реализовывать свои меры по регулированию криптовалюты, «посмотреть, как они будут работать в наших реалиях в том числе с учетом внешнеполитических вызовов».

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Марина Совина
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