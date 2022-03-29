В Минэкономразвития оценили идею международных расчетов в криптовалюте

Замглавы Минэкономразвития заявил, что вопрос расчетов в криптовалюте требует анализа

Цифровые валюты и криптовалюта сегодня уже достаточно активно используются в расчетах, и гипотетическая идея их использования на международном уровне требует очень серьезного анализа, заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач на пресс-конференции «Снижение зависимости: ускорят ли санкции дедолларизацию российской экономики?», передает корреспондент «Ленты.ру». Такую оценку он дал, отвечая на вопрос журналистов о возможности использования цифровой валюты на уровне СНГ или Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Я думаю, вопрос регулируемых расчетов в криптовалюте необходим к рассмотрению и очень серьезному анализу — будь то на пространстве СНГ или ЕЭАС», — пояснил Вольвач, подчеркнув, что комментирует не актуальные дискуссии, а саму идею авторов вопроса.

Замминистра полагает, что России необходимо продолжить реализовывать свои меры по регулированию криптовалюты, «посмотреть, как они будут работать в наших реалиях в том числе с учетом внешнеполитических вызовов».

«Что к расчетам в криптовалюте надо относиться более чем серьезно — все страны это поняли, так или иначе регулирование вводят», — заключил Вольвач.

Центральный банк России в январе выступал с идеями о запрете оборота и майнинга криптовалют, однако правительство утвердило концепцию регулирования, не предполагающую запретов. Согласно документу, главная цель — грамотная интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему, а также должный контроль за денежными потоками кредитных организаций.