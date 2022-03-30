Правивший 27 лет губернатор уверовал в Нибиру и раскрыл пророчество про Украину

Экс-глава Белгородской области Савченко опубликовал книгу с эзотерическими пророчествами

На российских маркетплейсах появилась книга «Потрясение», авторство которой приписывают правившему 27 лет Белгородской областью экс-губернатору Евгению Савченко, занимающему сейчас пост сенатора от региона. Она также есть в свободном доступе. Из текста книги можно сделать вывод, что бывший глава региона уверовал в существование планеты Нибиру, общался с божьей пророчицей по имени Любовь и во время губернаторства получал через нее эзотерические пророчества об Украине.

Авторство Савченко косвенно подтвердил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, который раскритиковал взгляды политика, по его мнению, кардинально изменившиеся после перехода на пост сенатора.

В приписываемой Савченко книге рассказывается, что на месте Земли ранее существовала планета Нибиру, которая была разрушена из-за стремления населявших ее «высших существ» ко злу. По версии автора, население созданной на обломках Нибиру Земли не должно было повторить судьбы своих предшественников, предпочтя направлять «вовне высокие энергии созидания», однако каждая из новых земных цивилизаций совершала те же ошибки.

Среди источников, формировавших представления автора о мире, указаны не только древние «шумерские пророчества» и эзотерическая литература, но и беседы с божьей посланницей, первая встреча с которой состоялась в гостиничном номере и длилась около пяти часов. В книге объясняется, что в годы губернаторства тот познакомился с существующей в «девятом воплощении» Любовью, через которую Господь и Сергий Радонежский якобы передавали ему послания.

«Что можно сказать об этой воплощенной на Земле душе? Это женщина с высшим гуманитарным образованием, — говорится в одной из глав. — Со слов Господа, живет на Земле в девятом воплощении. А в первом была Елизаветой — матерью Иоанна Предтечи»

Одно из пророчеств, якобы переданных в 2014 году через Любовь, касалось Украины.

«Искать людей, могущих стать во главе Украины, — вот что нужно. А для этого необходимо, чтобы обстановка стабилизировалась. Нынешняя власть и те, кто экстремизмом подогревает ситуацию, — ни те ни другие не должны управлять Украиной», — передавала в 2014 году Людмила сообщения «Господа».

При этом «Господь» признавался, что не знает ни способа решить украинский конфликт, ни даже причин, которые помогли Америке «подняться до таких вершин власти в мире и отчего все признали ее утверждение на этом месте».

«Ленте.ру» не удалось дозвониться до сенатора. На его страницах в соцсетях нет информации о книге, но в комментариях к постам Савченко во «ВКонтакте» подписчики активно обсуждают «Потрясение» и делятся ссылкой на нее.

Евгений Савченко в годы своего правления (занимал губернаторский пост с 1993 по 2020 год) считался активным сторонником православной культуры в регионе. В 2006 году Белгородская область стала первой, внедрившей в школах предмет Основы православной культуры; при содействии Савченко в регионе строились новые православные храмы и учебные заведения. Сам Савченко заявлял, что Белгородская область, 80 процентов населения которой — православные, занимает первое по России место по духовно-нравственному состоянию общества.