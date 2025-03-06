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13:43, 6 марта 2025Россия

Получавший пророчества об Украине и Нибиру экс-губернатор предложил переустроить Россию

Экс-губернатор Белгородской области Савченко предложил переустроить Россию
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Начало событий в новости Правивший 27 лет губернатор уверовал в Нибиру и раскрыл пророчество про Украину

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко, получавший от «божьей посланницы» пророчества по Украине и фантастической планете Нибиру, предложил переустроить Россию. Свои мысли о реформах он высказал в интервью главному редактору газеты «Завтра» Александру Проханову.

Что за пророчества получал Савченко?

Считавшийся ярым приверженцем православия бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко выпустил книгу «Потрясение», в которой описал общение с боговидицей Любовью, которая сообщала ему различные пророчества.

В книге рассказывается, что на месте Земли ранее существовала планета Нибиру, которая была разрушена из-за стремления населявших ее «высших существ» ко злу. По версии автора, население созданной на обломках Нибиру Земли не должно было повторить судьбы своих предшественников.

Пророчица также сообщала Савченко пророчества об Украине. «Искать людей, могущих стать во главе Украины, — вот что нужно. А для этого необходимо, чтобы обстановка стабилизировалась. Нынешняя власть и те, кто экстремизмом подогревает ситуацию, — ни те ни другие не должны управлять Украиной», — передавала в 2014 году Любовь сообщения «Господа».

В беседе с Прохановым Савченко заявил, что сторонники трансгуманизма «через эпидемии, войны, конфликты и голод» строят общество, где процветать будет жирующая управляющая каста, а низшим слоям оставят «современные оруэлловские скотные дворы». Как отметил экс-губернатор, не допустить такого развития событий в России помогут экономические реформы.

«[Следует предложить реформы], раскрепощающие творческий, трудовой потенциал трудящихся, получающих удовольствие не только от растущего достатка, но и (...) испытывающих религиозное чувство труда», — заявил Савченко.

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Экс-губернатор отметил, что одной из таких реформ мог бы стать закон об ограничении прибыли, которую могут получать российские предприятия, до уровня, не превышающего размер суммарного фонда оплаты труда их работников.

Евгений Савченко занимал губернаторский пост с 1993 по 2020 год. Регион стал первым, внедрившим в школах предмет «Основы православной культуры». Савченко заявлял, что Белгородская область занимает первое в России место по духовно-нравственному состоянию общества.

ЖЗЛ
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