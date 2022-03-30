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Посольство России в ФРГ направило ноту в МИД Германии

Посольство России в ФРГ указало на недопустимость осквернения воинских захоронений

Фото: Photo by Sean Gallup / Getty Images

Посольство России в ФРГ направило ноту в МИД Германии, где указало на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов. Сообщение об этом опубликовано на сайте диппредставительства.

«Возмущены выходкой, произошедшей в ночь с 29 на 30 марта 2022 года, в ходе которой советские танки, входящие в архитектурный ансамбль всемирно известного мемориала в берлинском районе Тиргартен, были накрыты чехлами в цветах украинского флага. Рассматриваем данное происшествие как осквернение памятника советским воинам, павшим в боях за освобождение Европы от нацизма. Последствия акции были оперативно устранены при содействии берлинских правоохранительных органов», — сказано в заявлении.

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Нота направлена в соответствии с соглашением между правительствами Российской Федерации и Федеративной Республики Германия об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года. Российское посольство потребовало найти виновных и привлечь их к ответственности.

Ранее посольство России направило ноту в министерство иностранных дел (МИД) Греции после осквернения вандалами памятника русскому адмиралу Федору Ушакову. Неизвестные желтой краской написали на нем название и нарисовали символ украинского нацистского батальона «Азов». Диппредставительство потребовало расследовать акт вандализма и привлечь виновных к ответственности. «Ожидаем, что муниципальные власти Корфу приведут мемориал в надлежащий вид», — сообщили в посольстве.

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Виктория Кондратьева
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