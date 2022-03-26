В Греции вандалы осквернили памятник русскому адмиралу Ушакову

Посольство России направило ноту в МИД Греции после осквернения памятника адмиралу Ушакову

Посольство России направило ноту в министерство иностранных дел (МИД) Греции после осквернения вандалами памятника русскому адмиралу Федору Ушакову. Неизвестные желтой краской написали на нем название и нарисовали символ украинского нацистского батальона «Азов». Об этом в субботу, 26 марта, сообщает РИА Новости.

Российское посольство потребовало расследовать акт вандализма и привлечь виновных к ответственности.

«Ожидаем, что муниципальные власти Корфу приведут мемориал в надлежащий вид. Соответствующее обращение передано им почетным консулом России на Корфу и Ионических островах», — сообщило дипломатическое представительство.

В понедельник, 21 марта стало известно, что в Греции вандалы осквернили памятник советским воинам. Неизвестные нарисовали желтой краской на памятнике «Азов». Кроме того, рядом появился соответствующий символ националистического полка. Посольство России в стране осудило это преступление.

Памятник адмиралу Федору Ушакову был открыт в 2002 году возле Новой крепости. На камне изображен портрет флотоводца и написаны слова благодарности от греческого народа за то, что эскадра под его руководством в 1799 году выбила с Керкиры французские войска и освободила другие Ионические острова. В 1800-1807 годах в качестве российского протектората на островах была создана Республика Семи островов, которая стала первым со времен падения Константинополя в 1453 году независимым греческим государством. Основные положения написанной тогда конституции сохранились в основном законе Греческого государства до сих пор. Адмирал Ушаков причислен к лику святых.