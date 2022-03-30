Школьница умерла во время удаления аденоидов в подмосковной клинике

KP.RU: 14-летняя школьница умерла во время удаления аденоидов в частной клинике в Одинцове

В частной клинике в Одинцове Московской области 14-летняя школьница умерла во время удаления аденоидов. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

Все произошло 25 марта. Девочка приехала вместе с родителями в подмосковную клинику на плановую операцию.

По данным издания, при проведении хирургического вмешательства жизненные показатели ребенка начали падать. Медики попытались реанимировать школьницу, но их попытки не увенчались успехом. Сердце ребенка остановилось, была констатирована смерть.

Тело 14-летней школьницы направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точные причины ее смерти. В частной клинике в Одинцове не стали раскрывать каких-либо подробностей, сославшись на врачебную тайну.

Аденоидит относят к распространенным заболеваниям. Если вовремя не начать лечение, то могут возникнуть проблемы с дыханием. Медики как просто лечат аденоиды, так и удаляют их во время операции под общим наркозом.

Ранее в приемном покое тюменской больницы умер ребенок. Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Ергина пояснила, что до этого врачи уже осматривали ребенка. Ему также провели тест на коронавирус, который оказался отрицательным. После этого родителям было предложено госпитализировать больного, но они от такого варианта отказались.