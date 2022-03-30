Россияне раскрыли планы на отпуск в летнем сезоне

20 процентов россиян заявили, что проведут летний отпуск дома

Многие россияне захотели провести отпуск дома или на даче — так заявили 20 и 18 процентов опрошенных. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob, пишет РИА Новости.

Еще 12 процентов туристов планируют отдохнуть в предстоящем сезоне на «любом море», девять процентов согласны отправиться в путешествие в любое место России, шесть процентов отдали предпочтение Крыму. При этом четыре процента респондентов уверены, что этим летом вообще не стоит брать отпуск.

Также отмечалось, что по сравнению с прошлым годом количество желающих провести отпуск дома снизилось почти на треть — эксперты считают, что на это повлияло ослабление ковидных ограничений. «Россияне стали чаще задумываться об отдыхе на даче, в Крыму или в любом другом месте России. Число сторонников открытых зарубежных направлений уменьшилось», — добавили в SuperJob.

Ранее были названы самые популярные направления отпуска у россиян в апреле и мае — лидером оказалась Турция. Кроме того, туристы заинтересовались отдыхом в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и Абхазии.