Названы самые популярные направления отпуска у россиян

Самым популярным направлением для поездки в отпуск в апреле и мае 2022 года стала Турция

Наиболее популярным направлением для поездки в отпуск в апреле и мае 2022 года стала Турция. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сериса Travelata.ru.

В исследовании говорится, что рост курса валют и сложности авиаперевозок не останавливают отдыхающих. «Россияне на апрель и май уже запланировали поездки за рубеж. Большинство туристов, выбравших для себя отдых не в России, собираются съездить в Турцию. Таких путешественников — 66 процентов», —отмечается там.

«На данный момент это направление выбрали на лето более 50% поклонников заграничных курортов. Часть из них забронировали путешествия еще зимой», — сообщил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.Также популярностью у россиян пользуются Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазия.

Ранее сообщалось, что Турция планирует предложить иностранным путешественникам, в том числе россиянам, новый вид отдыха. Туроператор ANEX Tour совместно с компанией Selectum Blu Cruises анонсировали продажу круизных турпакетов на лайнере Blue Sapphire, который будет курсировать с 27 апреля по октябрь.