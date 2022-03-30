Кремль оценил прошедшие в Стамбуле переговоры России и Украины

Песков о прошедших в Стамбуле переговорах России и Украины: ничего не урезалось

Прошедшие в Стамбуле переговоры России и Украины состоялись и завершились, в них ничего не урезалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Мы говорили о возможности в такие-то... числа проведения переговоров. Вот они состоялись вчера, здесь ничего не сокращалось, не урезалось», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, почему переговоры, которые анонсировались на два дня, прошли за несколько часов и были приостановлены.

Также он отметил, что делегации Москвы и Киева уже отправились в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции.

Очередной раунд российско-украинских переговоров прошел во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча стартовала с беседы между главой российской делегации Мединским и главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Уточняется, что она прошла без рукопожатий.