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Минобороны заявило о планах Киева распылять биологическое оружие с беспилотников

МО России сообщило о планах Киева распылять биологическое оружие с беспилотников
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Министерство обороны (МО) России представило документы, которые свидетельствуют о планах применения Киевом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества. Соответствующее заявление журналистам сделал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, вскрытые факты доказывают, что Украина рассматривала возможность использования биологического оружия против населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также России.

«Более детально о результатах анализа полученных документов и выявленных фактах мы расскажем в ближайшее время на специальном брифинге», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что целью перегруппировки российских Вооруженных сил (ВС) на Украине является, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса. России удалось взять под полный контроль все ключевые линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов, добавили там.

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Сергей Истомин
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