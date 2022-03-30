Польша призвала ввести налог на российские энергоносители

Премьер-министр Польши считает необходимым ввести налог на российские энергоносители

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил ввести в ЕС налог на энергоносители из России, передает ТАСС.

Он заявил, что «Польша представила радикальный план отхода от российских энергоресурсов, а другие не делают ничего». Моравецкий считает необходимым установление налога на российские углеводороды, чтобы «справедливо шла торговля и справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке».

Польша планирует отказаться от российского угля в апреле или мае. Российские поставки должны заменить на уголь из ЮАР, Австралии или Колумбии. Импорт российской нефти и газа должны прекратиться до конца года. «Мы призываем всех в Европе пойти нашим путем», — отметил Моравецкий.

При этом он признал, что в настоящее время Польше приходится «заменять очень дорогой российский газ очень дорогим норвежским газом». По его словам, в будущем нужно уходить от этой зависимости от любого поставщика.