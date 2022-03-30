Мединский заявил о неизменности позиции России по Крыму и Донбассу
Позиция России по статусу Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) останется неизменной. Об этом заявил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский, передает РИА Новости.
«Работа продолжается, переговоры продолжаются. Хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей стороны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной», — заявил он.
24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Очередные переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча началась с беседы между Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.