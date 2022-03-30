В Кремле заявили об «изрядно зашатавшемся» престиже доллара

Представитель Кремля Песков заявил, что престиж доллара в мире «изрядно зашатался»

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в последние годы в мире престиж доллара как основной мировой резервной валюты «изрядно зашатался». Его слова передает ТАСС.

«Доверие к иным международным признанным валютам тоже сейчас не на высшем уровне», — заметил пресс-секретарь российского лидера. По его словам, единственная альтернатива в такой ситуации — более широкое использование национальных валют.

Песков уточнил, что в России уже идет работа над использованием рубля в расчетах с другими странами. Он добавил, что следует расширять практику применения нацвалют и продвигаться в этой области дальше «по всем фронтам». «Это в наших интересах и в интересах наших партнеров», — заключил представитель Кремля.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о переводе платежей за газ в рубли. По словам главы государства, доллар и евро себя скомпрометировали, поэтому теперь Москва будет поставлять газ «недружественным странам», принимая оплату только в рублях.