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Россия отвергла обвинения США в продовольственном кризисе на Украине

Антонов отверг заявления США об ответственности РФ за продовольственный кризис на Украине
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Утверждения первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об ответственности России за продовольственный кризис на Украине являются частью информационной войны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Ответственно заявляем: утверждения о том, что наши Вооруженные силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности», — подчеркнул Антонов.

Дипломат подчеркнул, что на территориях Украины, которые находятся под контролем российских военнослужащих, царят мир и спокойствие. В качестве примера Антонов привел Херсонскую область, где российские войска «уже разминировали часть сельскохозяйственных угодий, а местные жители начали готовиться к посевной».

Посол также опроверг заявления заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс о том, что действия РФ на Украине создают угрозу ядерной безопасности. «Подобные заявления — очередная попытка перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки. Призываем Вашингтон вернуться к неполитизированному, профессиональному диалогу в области ФЯБ», — сказал Антонов.

Марина Совина
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