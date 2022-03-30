Россия отвергла обвинения США в продовольственном кризисе на Украине

Антонов отверг заявления США об ответственности РФ за продовольственный кризис на Украине

Утверждения первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об ответственности России за продовольственный кризис на Украине являются частью информационной войны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Ответственно заявляем: утверждения о том, что наши Вооруженные силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности», — подчеркнул Антонов.

Дипломат подчеркнул, что на территориях Украины, которые находятся под контролем российских военнослужащих, царят мир и спокойствие. В качестве примера Антонов привел Херсонскую область, где российские войска «уже разминировали часть сельскохозяйственных угодий, а местные жители начали готовиться к посевной».

Посол также опроверг заявления заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс о том, что действия РФ на Украине создают угрозу ядерной безопасности. «Подобные заявления — очередная попытка перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки. Призываем Вашингтон вернуться к неполитизированному, профессиональному диалогу в области ФЯБ», — сказал Антонов.