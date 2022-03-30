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Неизвестные рекордно потратились на недвижимость в России

В России купили недвижимости более чем на 100 миллиардов рублей за первый квартал года

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В первом квартале 2022 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость составил около 105 миллиардов рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании «Джонс Лэнг Ласаль». Деньги были потрачены на участки под застройку, офисы, склады, торговые центры и отели.

По данным аналитиков, объем вложений в первые три месяца 2022-го стал рекордным для этого периода за всю историю наблюдений, то есть за последние 20 лет. В «Джонс Лэнг Ласаль» рассказали, что в январе-марте были закрыты некоторые крупные сделки, договоренности по которым достигались еще в прошлом году. В «Коллиерз интернешнл» заявили, что более 90 процентов сделок было заключено до начала военной операции на Украине.

Около 59 процентов всех вложенных средств неизвестные потратили на участки под строительство жилья, подсчитали специалисты. Далее идут торговые центры (13 процентов инвестиций), офисы (11 процентов), склады (9 процентов). В следующем квартале опрошенные «Ведомостями» эксперты не прогнозируют закрытия большого числа сделок по покупке коммерческой недвижимости.

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