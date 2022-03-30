Кремль оценил проект о запрете работы РПЦ на Украине

Песков: Москва негативно оценивает внесение законопроекта о запрете работы РПЦ на Украине

Москва негативно оценивает внесение в Верховную Раду Украины законопроекта о запрете работы Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в среду, 30 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В новой редакции нормативного акта украинские депутаты предлагают запретить на территории страны деятельность религиозных организаций, управление которых находится «в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины».

Документ был внесен на рассмотрение в украинский парламент 29 марта. Он предполагает также изъятие недвижимости и иного имущества РПЦ на Украине.

Что именно Украина будет делать с собственностью православной церкви, пока не ясно. В стране существует независимая от Московского патриархата Православная церковь Украины (ПЦУ), но большая часть православных церквей в мире не признает эту организацию, считая ее раскольнической.

