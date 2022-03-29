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В Раду внесен законопроект о запрете Русской православной церкви

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о запрете и изъятии имущества РПЦ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Верховную Раду Украины внесен законопроект о поправках в закон «О свободе совести и религиозных организациях». Он предполагает запрет на деятельность Русской православной церкви (РПЦ) и, вероятно, Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

В новой редакции нормативного акта депутаты предлагают запретить на Украине деятельность религиозных организаций, управление которых находится «в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины». По версии Киева, в такие государства входит Россия. Угрозу именно для УПЦ МП предполагает формулировка, запрещающая деятельность религиозных организаций, которые «как составные части» входят в структуры, управление которых находится в России — под такое определение попадает Московский патриархат.

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Закон подразумевает принудительное изъятие и отчуждение имущества запрещенных религиозных организаций силами украинского государства. Что именно Украина будет делать с собственностью православной церкви пока не ясно. В стране существует независимая от Московского патриархата Православная церковь Украины (ПЦУ), однако большинство православных церквей в мире не признает эту организацию, считая ее раскольнической.

Ранее в Свято-Покровском храме УПЦ бойцы украинской территориальной обороны напали на священника и выволокли его из зала прямо во время службы. Украинцы действовали по наущению другого церковнослужителя, который призывал клир церкви перейти в ПЦУ. Батюшка жив и здоров.

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Дмитрий Настасьев
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