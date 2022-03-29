На Украине вооруженные сторонники ПЦУ захватили храм

В украинском городе Смела вооруженные сторонники ПЦУ схватили священника во время службы

В украинском городе Смела Черкасской области вооруженные сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) схватили священника во время службы в храме Украинской православной церкви (УПЦ) и захватили храм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Сообщается, что инцидент произошел в Покровском храме Смелы. На опубликованных в сети кадрах видно, как несколько человек схватили священника во время службы и вывели его из храма, несмотря на протесты прихожан.

«По данным УПЦ, людей с оружием в храм привел священник Николай Середич, который служит в этом храме и в последнее время призывал к переходу в ПЦУ», — сообщили в «Стране». По данным издания, священник Василий Мирошниченко, которого схватили сторонники ПЦУ, не пострадал.

В Черкасской епархии в свою очередь заявляют, что в последние несколько дней священники из Смелы стали подстрекать духовенство и прихожан к раскольничеству. Там уверяют, что на иеромонаха Василия (Мирошниченко) возложили миссию вразумить и успокоить мятежников.

Как сообщают в епархии, батюшка Василий «жив и здоров», он продолжил служить в храме.

Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана на объединительном соборе в декабре 2018 года, в январе 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломей передал ей томос об автокефалии. По данным на июль 2021 года, менее половины украинцев поддерживают предоставление независимости ПЦУ.

Большинство православных церквей мира, в том числе Русская православная церковь (РПЦ), по-прежнему ее не признают.