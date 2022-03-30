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Великобритания распространила санкции против Крыма на ДНР и ЛНР

МИД Британии заявил, что ранее веденные против Крыма санкции распространены на ДНР и ЛНР

Фото: Pixabay

Великобритания распространила ранее введенные против Крыма санкции на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом заявило министерство иностранных дел Соединенного Королевства, передает ТАСС.

Отмечается, что новые законодательные нормы позволили распространить финансовые, торговые и транспортные ограничения на неподконтрольные украинскому правительству территории республик.

Изменения в санкционное законодательство Великобритании были внесены в среду, 30 марта. Как уточнила глава британского МИД Лиз Трасс, Лондон планирует усиливать давление, пока Россия проводит спецоперацию на Украине. «Жесткие санкции помогут Украине добиться лучших условий мирного урегулирования», — указала глава ведомства.

Ранее стало известно, что Великобритания решила включить в новый проект антироссийских акций ограничения на техосмотр самолетов и яхт российских бизнесменов. Новые меры будут направлены против «подпавших под санкции российских олигархов и их бизнеса».

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Марина Совина
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