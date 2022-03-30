Британия решила ограничить техосмотр самолетов и яхт бизнесменов из России

Великобритания введет ограничение на техосмотр самолетов и яхт российских бизнесменов

Великобритания решила включить в новый проект антироссийских акций ограничения на техосмотр самолетов и яхт российских бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление британского МИД.

«Нормативно-правовой акт, который будет способствовать ограничению технического обслуживания или оказания технической помощи самолетам или судам определенных лиц или организаций, будет внесен сегодня в парламент», — сказано в нем.

Новые меры будут направлены против «подпавших под санкции российских олигархов и их бизнеса».

С начала специальной операции России на Украине ЕС внес в санкционный список, подразумевающий заморозку активов в Европе, около 20 крупнейших российских бизнесменов. Из-за этого миллиардеры столкнулись с проблемами. В частности, Петр Авен заявил, что не знает, как теперь выжить, а у Михаила Фридмана нет денег на рестораны.