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Британия решила ограничить техосмотр самолетов и яхт бизнесменов из России

Великобритания введет ограничение на техосмотр самолетов и яхт российских бизнесменов

Фото: Albert Gea / Reuters

Великобритания решила включить в новый проект антироссийских акций ограничения на техосмотр самолетов и яхт российских бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление британского МИД.

«Нормативно-правовой акт, который будет способствовать ограничению технического обслуживания или оказания технической помощи самолетам или судам определенных лиц или организаций, будет внесен сегодня в парламент», — сказано в нем.

Новые меры будут направлены против «подпавших под санкции российских олигархов и их бизнеса».

С начала специальной операции России на Украине ЕС внес в санкционный список, подразумевающий заморозку активов в Европе, около 20 крупнейших российских бизнесменов. Из-за этого миллиардеры столкнулись с проблемами. В частности, Петр Авен заявил, что не знает, как теперь выжить, а у Михаила Фридмана нет денег на рестораны.

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Анжелика Бережная
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