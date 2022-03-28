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Российский миллиардер пожаловался на нехватку денег для походов по ресторанам

Михаил Фридман пожаловался на нехватку денег для походов по ресторанам из-за санкций
Михаил Фридман

Михаил Фридман. Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Российский миллиардер Михаил Фридман, который ранее попал под санкции, рассказал испанской газете País, что ему не хватает денег на походы в рестораны.

Власти Великобритании должны ему разрешать тратить определенную сумму денег, чтобы он, например, мог поехать на такси и купить еды. «Не знаю, хватит ли этого, чтобы нормально жить, без излишка. Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», — пожаловался Фридман.

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Миллиардер добавил, что не знает, сможет ли содержать дом, который здесь приобрел и отремонтировал. Также он сомневается, продолжит ли жить в Лондоне или будет вынужден уехать, чего бизнесмен бы не хотел «по многим причинам». «Я живу в Лондоне восемь лет, я инвестировал миллиарды долларов в Великобританию и другие европейские страны, ответом этому стало то, что у меня все конфискуют и меня выгоняют», — поделился Фридман.

Он также считает, что санкции против российских предпринимателей непродуктивные. «Популизм привлекателен, но с практической точки зрения санкции контрпродуктивные, поскольку подталкивают бизнесменов вернуться в Россию», — пояснил Фридман. Также он назвал «идиотизмом» мнение, что российские олигархи могут повлиять на президента России.

28 февраля Евросоюз ввел санкции против Фридмана и его делового партнера Петра Авена. На аналогичный шаг пошла Великобритания, поэтому его последняя работающая на территории страны банковская карта была заморожена, заявил Фридман.

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Платон Щукин
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