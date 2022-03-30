Россиянка отдохнула в санатории Европы и назвала поездку «домашней»

Россиянка отправилась на лечение в сербский санаторий и рассказала о преимуществах отдыха

Российская туристка отправилась на лечение в сербский санаторий в городе Врнячка-Баня и описала поездку словами «по-домашнему, но недешево». О своих впечатлениях от тура, а также о тратах на путешествие она рассказала порталу «Тонкости Туризма».

По словам путешественницы, восьмидневный тур с лечением, проживанием, питанием и трансфером в аэропорт в обе стороны обошелся в 690 евро (70,8 тысячи рублей) на двоих. Цена авиабилетов с вылетом из Москвы начиналась от 60 тысяч рублей с человека, поэтому ради экономии туристка купила перелет с отправлением из Санкт-Петербурга.

Преимуществами отдыха в европейском санатории россиянка назвала уникальность места, профессионализм врачей и внимательный персонал. При этом девушка отметила, что, хотя она разговаривала с сербами на русском языке, а они изъяснялись на сербском, трудностей в общении не возникало.

«Много слов в наших языках очень похожих, но имеют совершенно иной смысл. Было несколько смешных моментов, но обычно про такие слова они в курсе, просто так шутят», — объяснила туристка.

Среди недостатков путешественница отметила «потрепанность» номеров, нехватку розеток, отсутствие холодильника и небольшие размеры столовой.

Ранее в марте россиянка, впервые побывавшая на отдыхе в крымском санатории, рассказала о двояких ощущениях от поездки. Девушка восхитилась природой полуострова, однако осталась разочарована «советской» обстановкой и дорогими экскурсиями.