Побывавшая в Крыму россиянка описала поездку фразой «не покидало ощущение стыда»

Россиянка побывала в санатории в Ялте и поделилась двоякими ощущениями от поездки

Российская туристка, побывавшая первый раз на отдыхе в крымском санатории, описала поездку фразой «не покидало ощущение неловкости и стыда за происходящее». Впечатлениями от путешествия она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

По словам девушки, она была направлена в Ялту на реабилитацию после перенесенного коронавируса. Как призналась туристка, она понимала, куда едет, однако ощущения от поездки все равно оказались двоякими. Например, она разочаровалась обстановкой в санатории, а также пожаловалась на старую мебель, холод в номере и душ по часам.

«Хотела развлечь себя посиделками в библиотеке и уже предвкушала полки со старыми и редкими книгами времен СССР, но за две недели библиотеку так ни разу и не открыли», — поделилась еще одним неприятным моментом туристка.

Помимо прочего, путешественница возмутилась высокими ценами в ресторанах, стоимостью продуктов в магазинах и дорогими экскурсиями. «В городе гулять некомфортно, не только из-за погоды, но и из-за заборов, которые понастроили везде.

Часто даже прогулка по заповеднику, по тропе, заканчивалась тупиком у глухого забора какого-нибудь коттеджа или нового отеля», — отметила туристка.

Тем не менее, россиянка похвалила вкус блюд и размер порций в столовой, а также качество проводимых процедур и санаторного лечения, отметив при этом строгость и добродушие персонала. Кроме того, девушка восхитилась природой Крыма — пешей тропой до ущелья Уча-Кош и лесом с вековыми соснами и эвкалиптами.

Ранее в марте россиянам назвали оптимальные направления для туризма в первом месяце весны. Так, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин посоветовал выбирать для поездок Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, а также южное регионы — Краснодарский край и Крым.